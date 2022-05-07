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В народном календаре дата получила названия Марк, Марков день, Марк Ключник. Православная церковь 8 мая почитает память апостола и евангелиста Марка.

Почти все народные приметы гласят, что запрещается в этот день проводить влажную уборку в жилище, в противном случае можно из дома вымести достаток и благополучие. Отметим, что пылесосить и подметать в этот день не запрещено, а скорее, наоборот, убранный в этот день мусор способствует очищению дома от темной энергетики.

Забудьте в этот день о том, что вы не можете чего-то себе позволить. В этот день необходимо обязательно купить то, что вам понравилось, — не думайте о расходах. Согласно приметам, деньги будут течь рекой. Наши предки говорили: чем больше в день Марка будет потрачено, тем больше будет получено в будущем.

Приметы погоды

Высокая и яркая радуга — к хорошей погоде, бледная и низкая — к ненастью.

Ясный и солнечный день — к жаркому лету и урожаю яровых.

Во время дождя запели птицы — скоро распогодится.

Чем зеленее радуга, тем сильнее будет дождь.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чего нельзя делать дома 8 мая

Именины отмечают: Ида, Марк, Ника, Сергей, Ярослав.