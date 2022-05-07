Народный календарь. Чего нельзя делать дома 8 мая
В народном календаре дата получила названия Марк, Марков день, Марк Ключник. Православная церковь 8 мая почитает память апостола и евангелиста Марка.
Почти все народные приметы гласят, что запрещается в этот день проводить влажную уборку в жилище, в противном случае можно из дома вымести достаток и благополучие. Отметим, что пылесосить и подметать в этот день не запрещено, а скорее, наоборот, убранный в этот день мусор способствует очищению дома от темной энергетики.
Забудьте в этот день о том, что вы не можете чего-то себе позволить. В этот день необходимо обязательно купить то, что вам понравилось, — не думайте о расходах. Согласно приметам, деньги будут течь рекой. Наши предки говорили: чем больше в день Марка будет потрачено, тем больше будет получено в будущем.
Приметы погоды
Высокая и яркая радуга — к хорошей погоде, бледная и низкая — к ненастью.
Ясный и солнечный день — к жаркому лету и урожаю яровых.
Во время дождя запели птицы — скоро распогодится.
Чем зеленее радуга, тем сильнее будет дождь.
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Именины отмечают: Ида, Марк, Ника, Сергей, Ярослав.