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США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН

Анастасия Колоскова
В мире
США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН
Фото: Unsplash

Администрация Соединенных Штатов не видит возможности в настоящее время лишить РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, но продолжит пытаться изолировать страну. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBS в пятницу, 6 мая.

— Я в полной мере осведомлена и с пониманием отношусь к точке зрения президента Украины относительно того, что Совет, по его мнению, действовал медленно, — добавила Томас-Гринфилд.

Потспред США сообщила, что знает о запросе Украины пересмотреть статус России как постоянного члена СБ ООН. Однако, по словам Томас-Гринфилд, она сейчас не видит «возможности того, что это каким-то образом изменится». Американский дипломат заверила, что Соединенные Штаты продолжат «попытки изолировать» РФ.

Линда Томас-Гринфилд также обвинила Россию в якобы имевшем место применении химического оружия в Сирии. Свое заявление американский дипломат не подкрепила никакими доказательствами или подтверждениями, даже не упомянув место и время нарушения международного права. Постпред США при ООН заявила, что Россия «способна применять химическое оружие».

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