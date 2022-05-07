В России выявили 5500 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 5500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 132 человека, еще 2562 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели от коронавируса 8649 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что россиянам не стоит паниковать в связи с увеличением количества госпитализаций с коронавирусной инфекцией после первой части майских праздников. Он отметил, что необходимо оценивать региональную разбивку, где выросло число заражений.

В начале лета в России возможен рост числа заражений коронавирусом, более серьезная волна может начаться осенью. Чтобы снизить риски, людям старше 55 лет и имеющим хронические заболевания стоит уже сейчас задуматься о ревакцинации. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. По его словам, летний подъем уровня заболеваемости не будет слишком заметным.