Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в честь 9 Мая
Городские службы в преддверии 9 Мая украсили Москву флагами и декоративными конструкциями. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
— День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что на улицах города установлено около 2,5 тысячи декоративных элементов. Основным цветом оформления стал красный — в честь знамени Победы.
При этом въезд в столицу украшен конструкциями «Город-герой Москва». На вылетных магистралях, станциях метро и вокзалах также установлены флаговые композиции.
Помимо этого, Крымский, Новоарбатский, Бородинский и Большой Краснохолмский мосты украсили флагами. Гости и жители столицы смогут увидеть стенды с архивными фото военного времени на площади Мясницкие ворота, а также на Болотной, Калужской и Большой Сухаревской площадях.
Уточняется, что декоративные элементы используются повторно. Для этого производятся передекорация и замена праздничных полотен, отмечается в Telegram-канале комплекса.
До этого стало известно, что в Москве запустят два украшенных в честь Дня Победы трамвая. Они будут курсировать по маршруту № 3.