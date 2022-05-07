Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в честь 9 Мая

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

Городские службы в преддверии 9 Мая украсили Москву флагами и декоративными конструкциями. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Он добавил, что на улицах города установлено около 2,5 тысячи декоративных элементов. Основным цветом оформления стал красный — в честь знамени Победы.

При этом въезд в столицу украшен конструкциями «Город-герой Москва». На вылетных магистралях, станциях метро и вокзалах также установлены флаговые композиции.

Помимо этого, Крымский, Новоарбатский, Бородинский и Большой Краснохолмский мосты украсили флагами. Гости и жители столицы смогут увидеть стенды с архивными фото военного времени на площади Мясницкие ворота, а также на Болотной, Калужской и Большой Сухаревской площадях.

Уточняется, что декоративные элементы используются повторно. Для этого производятся передекорация и замена праздничных полотен, отмечается в Telegram-канале комплекса.

До этого стало известно, что в Москве запустят два украшенных в честь Дня Победы трамвая. Они будут курсировать по маршруту № 3.