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Назван продукт, защищающий организм от возрастных заболеваний

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Назван продукт, защищающий организм от возрастных заболеваний
Фото: Pexels

Куркума является одной из самых полезных специй, она благоприятно влияет на организм за счет куркумина.

Регулярное потребление куркумина обеспечит здоровье сердца и мозга. По результатам исследования, этот элемент обладает антиоксидантной и противовоспалительной способностью.

Помимо этого, специя предотвращает развитие возрастных заболеваний. Куркуму можно добавлять при приготовлении различных блюд: это могут быть различные супы из птицы и овощей, а также яичница, передает ФАН.

До этого врачи назвали десять продуктов для снижения артериального давления. По их словам, зачастую гипертония связана с особенностями образа жизни.

Показатель можно изменить, если отказаться от ряда вредных привычек. Например, исключить употребление жирной пищи и соли.

Для понижения давления отлично подойдут жирные сорта рыбы, овощи, льняное масло, куркума, йогурт, чеснок, шоколад, миндаль, грибы и бобовые.

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