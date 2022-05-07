Группа украинских военных вышла с завода «Азовсталь» с белым флагом

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Часть военнослужащих Украины вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом заявил основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский в субботу, 7 мая.

— Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь «Азовстали», — сказал он.

Ходаковский добавил, что российские военные выдвинулись к ним навстречу, они выступят в качестве парламентеров. Это первый личный контакт двух сторон за время блокады Мариуполя, приводят слова Ходаковского «Известия».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сообщил об эвакуации 500 мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, продолжение контактов между Россией и Украиной даст возможность увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода с комбината гражданских лиц.

При этом сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты.