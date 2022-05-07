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СК возбудил дела по фактам гибели людей при пожарах в Красноярском крае

Александр Афонин
Происшествия
СК возбудил дела по фактам гибели людей при пожарах в Красноярском крае
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Сотрудники ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили два уголовных дела по факту смерти пяти человек в результате возгорания жилых домов и строений в более чем 16 населенных пунктах. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в селе Никольск Шарыповского района было обнаружено тело мужчины и еще одного человека. При этом в селе Талажанка Казачинского района с признаками воздействия открытого огня в домах обнаружены тела трех человек.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц». На месте инцидента работают следственно-оперативные группы, также проводятся осмотры, устанавливаются личности погибших и пострадавших, заключили в СК.

До этого стало известно, что в Красноярском крае горят около 200 строений, несколько пилорам и детский сад. По словам пресс-секретаря главы региона Сергея Зыблева, причиной возгораний стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

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