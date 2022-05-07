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Посол Мельник раскритиковал запрет флагов Украины в Берлине на 9 Мая

Александр Афонин
В мире
Посол Мельник раскритиковал запрет флагов Украины в Берлине на 9 Мая
Фото: Heinrich-Böll-Stiftung / CC BY-SA 2.0

Решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая является «пощечиной украинскому народу». Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в субботу, 7 мая.

— Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и украинскому народу, — сказал дипломат.

До этого сообщалось, что полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая. В нем говорится о запрете демонстрации на территории воинских мемориалов российских или украинских флагов, передает РИА Новости.

3 мая Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того как тот назвал препятствие для своего визита в Киев. Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский будет рад визиту Шольца.

Отмечается, что еще больше Киев ждет одобрения со стороны правительства Германии предложения бундестага о поставках тяжелого вооружения.

До этого Шольц в беседе с местной прессой сообщил, что главная причина отказа приезда немецкого правительства на Украину стал отказ Владимира Зеленского принять в Киеве немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Он намеревался приехать 13 апреля.

В ответ на слова украинского представителя в Бундестаге потребовали выслать Мельника. По словам заместителя председателя фракции ХДС Иоганна Вадефула, его высказывание не повышает солидарность с Украиной.

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