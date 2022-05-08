Экс-генсек НАТО призвал Швецию и Финляндию вступить в альянс «прямо сейчас»

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Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Андерс Фон Расмуссен уверен, что скандинавским странам — Швеции и Финляндии — следует вступить в блок именно сейчас, пока Россия «занята» спецоперацией на Украине.

— Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить в НАТО именно сейчас, когда (президент России Владимир) Путин занят где-то еще, — заявил Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

При этом экс-военачальник добавил, что даже если заявка скандинавских государств будет рассматривать как срочная, процедура присоединения к альянсу займет «несколько месяцев», поскольку она должна пройти через парламенты 30 государств-членов НАТО перед тем, как будет окончательно ратифицирована, пишет РИА Новости.

В январе этого года экс-генсек альянса утверждал, что Швеция и Финляндия смогут вступить в НАТО на следующий день после подачи соответствующего запроса.

В минувшую пятницу, 6 мая, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что власти скандинавской страны уже не смогут поддерживать прежних отношений с Россией из-за ситуации на Украине.