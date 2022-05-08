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Власти Херсонской области заявили о неизбежном распаде Украины

Анастасия Колоскова
В мире
Власти Херсонской области заявили о неизбежном распаде Украины
Фото: Depositphotos

Украина как государство не сможет сохраниться в нынешних границах. Такое мнение высказал заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

— К сожалению, те, кто распоряжался Украиной последние три десятилетия, довели ее до распада и уничтожения. Это уже неизбежно и вопрос времени, — заявил он.

По словам Стремоусова, юго-восточную часть страны в ходе российской спецоперации освободят от нацистской власти, а западные регионы войдут в состав Польши. Он отметил, что это обусловлено историческим прошлым Украины.

— Никто не будет оспаривать мнение тех людей, которые продолжают быть нацистами, никто их не будет сегодня переучивать и переубеждать, пускай живут с Польшей, — цитирует Стремоусова РИА Новости.

6 мая замдиректора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев сообщил, что ход мирных переговоров между российской и украинской делегациями в настоящее время находится в состоянии стагнации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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