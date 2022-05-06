В МИД России заявили, что мирные переговоры с Украиной находятся в состоянии стагнации

Фото: МИД РФ

Ход мирных переговоров между российской и украинской делегациями в настоящее время находится в состоянии стагнации. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексей Зайцев.

— Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации, — цитирует его ТАСС.

Глава комитета Государственной думы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий в четверг, 5 мая, заявил, что российско-украинские переговоры идут тяжело. Он уточнил, что Киев «откатывает обратно» те договоренности, которые были достигнуты в ходе встреч.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.