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В России выявили 5447 новых случаев COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5447 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 5447 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщается на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки в стране от COVID-19 скончались 118 человек, еще 1308 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели от коронавирусной инфекции 6682 человека.

В России выявили 5447 новых случаев COVID-19 за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков ранее предупредил, новые всплески распространения COVID-19 вероятны в России в мае и июне, первый из них с большой долей вероятности уже затронул крупнейшие города страны, уверен специалист. Он заметил, что эти вспышки не сопоставимы с «дельтой» или «омикроном».

Крючков подчеркнул, что о подъеме заболеваемости коронавирусом говорят определенные данные статистики. Косвенные признаки новой волны, по его словам, видны по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций. Большинство жителей страны вряд ли заметят эти всплески, потому что врачи выявляют далеко не все новые случаи заражения инфекцией, полагает специалист.

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