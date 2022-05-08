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Московские врачи вылечили еще 323 пациента от коронавируса за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили еще 323 пациента от коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили 323 человека от COVID-19. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 130 пациентов.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 80 человек, скончались от ковида 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Московские врачи вылечили еще 323 пациента от коронавируса за сутки Фото: оперштаб Москвы

Всего за прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 5447 новых случаев заражения коронавирусом.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков ранее предупредил, новые всплески распространения COVID-19 вероятны в России в мае и июне, первый из них с большой долей вероятности уже затронул крупнейшие города страны, уверен специалист. Он заметил, что эти вспышки не сопоставимы с «дельтой» или «омикроном».

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