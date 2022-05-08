Российские военные уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы

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Воздушно-космические силы РФ уничтожили украинский корвет в районе Одессы. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщило Министерство обороны.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241, — говорится в сообщении ведомства.

Также российские силы поразили два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 над островом Змеиный.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.