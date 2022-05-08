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Президент ФРГ заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Президент ФРГ заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах
Фото: Center for Strategic & International Studies / CC BY-NC-SA 2.0

Перспектива о едином европейском доме, созданная экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, потерпела крах. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления в Берлине на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB).

— 8 мая для нас, немцев, День благодарности. Это союзники с Запада и Востока победили Гитлера 77 лет назад, и мы, немцы, отмечаем эту дату как День освобождения, — отметил чиновник.

Однако он добавил, что сегодня стало окончательно ясно о невозможности исполнения мечты о едином европейском доме. По его словам, 8 мая теперь стало «Днем Войны» из-за событий на территории Украины, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

Помимо этого, глава министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что кризис, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции и обострившейся ситуацией на Украине, может обернуться для всего мира усугублением проблемы голода.

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