Первая леди США Джилл Байден совершила визит на Украину

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Первая леди США Джилл Байден прибыла на территорию Украины, где посетила город Ужгород. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил ее журналистский пул.

— Кортеж проехал через Ужгород и приехал к школе № 6, которую сейчас используют как временное убежище для 163 перемещенных украинцев, включая 47 детей, — говорится в сообщении.

Там супруга Байдена встретилась с женой президента Украины Еленой Зеленской, сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден во время встречи с журналистами 14 апреля заявил, что готов лично отправиться в Киев.

Помимо этого, американский конгрессмен Джейсон Кроу, который недавно посетил Киев, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его передать американскому лидеру просьбу о предоставлении противокорабельных ракет для обеспечения безопасности украинских портов.

По его словам, Киев также хочет получить от США многоразовые беспилотные летательные аппараты с высокоточными боеприпасами, реактивные системы залпового огня и противокорабельные ракеты «Гарпун».