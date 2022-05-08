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Трех подростков, готовивших убийство бездомных, арестовали в Москве

Араз Салехов
Происшествия
Трех подростков, готовивших убийство бездомных, арестовали в Москве
Фото: СК РФ

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте трех подростков, готовившихся совершить убийство бездомных у станции «Косино» Московской железной дороги (МЖД). Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает ТАСС.

— Постановлением Черемушкинского районного суда от 8 мая 2022 года (трем — прим. «ВМ») подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пунктами «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 7 июля 2022 года, — говорится в сообщении.

Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. Все подростки, арестованные за подготовку убийств бездомных, признали свою вину и раскаялись в содеянном, передает агентство.

Ранее стало известно, что в столице задержали неонацистов, готовивших теракты в канун Дня Победы. Речь идет о сторонниках неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства» (МКУ). По данным ФСБ, в их планы входили террористические акты и массовые убийства в России в ходе празднования 9 Мая.

Помимо этого, в Херсоне сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который готовил теракт на День Победы.

В ходе обыска в квартире задержанного обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил.

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