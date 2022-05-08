Движение автомобилей на разных участках в центре столицы перекроют из-за парада Победы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Московские власти объявили об ограничении движения транспорта по отдельным улицам в центре города из-за проведения парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Так, с 05:30 до 08:00 9 мая будет перекрыто движение на Садовом кольце (от Таганского тоннеля до проспекта Мира и далее до Нового Арбата) в обе стороны, на Волгоградском проспекте (от улицы Люблинской до улицы Марксистской), улице Марксистской (от Волгоградского проспекта до Таганской площади), а также на Таганской площади, в Оружейном переулке, Шоссейном проезде и проектируемом проезде № 3502.

Более подробную информацию можно узнать в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Также стало известно, что в День Победы, 9 мая, будут изменены маршруты автобусов в Новой Москве. Автобусы № 303, 874, 1004 не заезжают в поселок ЛМС с 10:00 до 12:30. Маршруты № 303, 874 идут через Косовку и Львово, а маршрут № 1004 следует прямо по Варшавскому шоссе.

Помимо этого, в связи с размещением телевизионного оборудования СМИ в период с 21:00 воскресенья, 8 мая, до 23:00 понедельника, 9 мая, будет перекрыта одна полоса движения в Газетном переулке между 7-м и 9-м домами на Тверской улице.

Также на Софийской набережной будет перекрыта одна полоса движения в районе Большого Москворецкого моста 9 мая с 06:00 до 22:30.