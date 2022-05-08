Политолог назвал альтернативные источники газа, которые есть у стран ЕС

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Общественный деятель и политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», о каких странах идет речь в новом требовании Европейской комиссии (ЕК), касающемся необходимости делиться газом с другими партнерами ЕС в случае прекращения поставок Россией.

Он отметил, что Брюссель в этом случае подразумевает государства, которые наладили связь с другими поставщиками голубого топлива.

— Говорится о сжиженном природном газе, который имеется в Катаре, ряде африканских стран и Норвегии. Предполагается, что при сотрудничестве членов ЕС с этими платформами получаемый от них газ придется распределять среди стран-партнеров, — констатировал эксперт.

По словам Маркова, этот процесс будет достаточно сложным, так как ни одна страна не сможет справиться с задачей поставки газа в Европу в тех объемах, которые предоставляла РФ.

8 мая испанская газета El Pais сообщила, что Европейская комиссия намерена 18 мая одобрить план на случай вероятного резкого прекращения поставок газа из России.

По данным издания, Брюссель предупредил, что при возникновении чрезвычайной ситуации меры коснутся практически всех партнеров по ЕС, так как страны, имеющие альтернативные источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться газом с государствами, пострадавшими из-за прекращения российских поставок.