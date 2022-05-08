Украинский омоновец сдал российской армии 50 автоматов и ящики с гранатами

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Командир роты особого назначения главного управления национальной полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха решил добровольно сдать замаскированный склад с десятками автоматов Калашникова, пулеметами и сотнями гранат. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает РИА Новости.

Силовики обнаружили на указанной базе 120 ящиков боекомплекта, 50 единиц стрелкового оружия АК-74, АКСУ, полицейские дробовики украинского производства и два пулемета НСВ «Утес» с сотней коробов с патронами.

Сам Саламаха должен был стать командиром особого подразделения, которое совершало бы «диверсионные операции» на территории Херсонской области, сообщает агентство.

Ранее, 7 мая, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фактам издевательств над российскими военными в Херсонской области.

По данным ведомства, неизвестные люди издевались над телами нескольких военных, а затем растаскивали вещи погибших. Утверждается, что мародеров удалось задержать.

Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов в Херсоне объявили о задержании мужчины, готовившего теракт на День Победы. В ходе обыска в квартире задержанного обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил.