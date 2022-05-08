Шольц заявил, что Германия не допустит становление НАТО стороной конфликта на Украине

Фото: bundeskanzler.de

Оказывая помощь Украине, Германия должна согласовывать свои действия с партнерами, не допуская решения, которые сделают НАТО стороной конфликта. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье, 8 мая.

— Мы обращаем внимание на то, чтобы сохранить наши оборонительные возможности. Мы не предпринимаем ничего, что навредит нам и нашим партнерам больше, чем России, — сказал он, выступая с телевизионным обращением.

Помимо этого, канцлер добавил, что одним из уроков истории служит недопущение новой мировой войны, передает ТАСС.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, поставляя вооружения и военную технику на Украину, НАТО по сути вступает в «прокси-войну».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что НАТО должна стать глобальной организацией и иметь возможность решать мировые задачи и проблемы. По ее словам, политика открытых дверей НАТО неприкосновенна. Государства не должны выбирать между «Евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасностью», так как обе сейчас играют важную роль в мире.