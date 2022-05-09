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Лукашенко: Белорусы будут напоминать Европе, кто поставил точку в войне 1941–1945 годов

Араз Салехов
В мире
Лукашенко: Белорусы будут напоминать Европе, кто поставил точку в войне 1941–1945 годов
Фото: Администрация президента РФ

Белоруссия продолжит напоминать народам Европы о том, кто в действительности поставил точку в самой кровопролитной войне в истории человечества. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил президент республики Александр Лукашенко.

— Это великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей, которые в июне 1941-го мужественно приняли удар варварской, античеловечной идеологии нацизма и победили. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества, — отметил он.

При этом белорусский лидер заявил, что страна помнит своих героев, сражавшихся на фронтах за свободу от нацизма. По его словам, именно советский народ сумел приблизить дату всеобщей Победы, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в свою очередь поздравил с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне глав ДНР, ЛНР, постсоветских стран и государств Средней Азии.

Также стало известно, что сегодня в Шанхае прошла акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Уточняется, что шествие пришлось отменить из-за коронавирусных ограничений в стране.

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