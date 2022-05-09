Москвичам рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жителям города рассказали, как стать участником акции «Бессмертный полк». Участником мероприятия можно стать, присоединившись к группе на выходе со станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская». Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Родные и близкие пройдут с портретами героев Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров, — говорится в сообщении.

Начало шествия обозначено на 15:00, сбор участников состоится в 12:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что волонтеры-фотографы в День Победы на площади Васильевский Спуск будут снимать участников акции «Бессмертный полк».

Помимо этого, участникам акции раздадут праздничную атрибутику. Для этой цели организаторы сумели подготовить более 1,3 миллиона флажков, георгиевских лент, лент с российским триколором и пилоток, а также десять тысяч значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью «Бессмертный полк России».