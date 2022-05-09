Мишустин подписал указ об обнулении платы за газ для мемориалов Вечного огня

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое обнуляет плату за газ для мемориалов Вечного огня. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили на сайте правительства.

— Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах, — говорится в сообщении.

На сайте правительства уточнили, что данная задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года по итогам одного из совещаний с членами правительства.

Также стало известно, что Министерство труда предложило дополнительную индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что на данном этапе правительство изучает различные варианты индексации.

Помимо этого, российские власти объявили о запуске программы льготной ипотеки под пять процентов для специалистов IT-отрасли. Уточняется, что до конца 2024 года в РФ выдадут около 50 тысяч таких кредитов на общую сумму 240 миллиардов рублей.