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Акция «Бессмертный полк» прошла в Херсоне

Араз Салехов
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Акция «Бессмертный полк» прошла в Херсоне
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Сотни жителей Херсона стали участниками акции «Бессмертный полк», пройдя по аллее Славы к Вечному огню. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает РИА Новости.

— Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком. Я работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа, — рассказал один из жителей города, участник «Бессмертного полка».

Уточняется, что горожане пришли на мероприятие семьями, с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне и освобождавших от фашистов Херсонщину. Перед началом шествия на сцену вышли местные артисты, которые исполнили песни военных лет. После представители местной администрации и жители города возложили цветы к Вечному огню, сообщает агентство.

Также стало известно, что в Шанхае состоялась акция «Бессмертный полк» в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она прошла в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений в Китае.

Помимо этого, жителям города рассказали, как стать участником акции «Бессмертный полк». Участником мероприятия можно стать, присоединившись к группе на выходе со станций метро «Динамо», «Белорусская» и «Маяковская».

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