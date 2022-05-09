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Ждать ли новых выплат после индексации пенсий, предложенной Минтрудом

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ждать ли новых выплат после индексации пенсий, предложенной Минтрудом
Фото: Depositphotos

Индексация пенсий, предложенная Министерством труда РФ, позволит гражданам получить дополнительные денежные выплаты. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил председатель регионального отдела по Москве Союза пенсионеров России Игорь Корнеев.

По словам собеседника «ВМ», данное предложение связано с дополнительными денежными выплатами для граждан:

— Это дополнительное вложение государства к основной пенсии. Пока неизвестно, какая именно сумма ожидается к выплате, поскольку сначала должно поступить соответствующее распоряжение от президента, затем оно будет направленно в Пенсионный фонд и там после процедуры калькуляции выплатят ту сумму, которая будет определена для пенсионеров.

По словам собеседника «ВМ», в текущем году уже произошли две индексации пенсий, в результате чего они выросли на 8,6 процента:

— После объявления индексации на 8,6 процента пенсионеры получили свои выплаты. Также среди последних решений, связанных с социальными пособиями, были осуществлены выплаты детских пособий.

По словам специалиста, после индексации в 8,6 процента размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров достиг около 19 тысяч рублей. То есть данная категория граждан стала получать в среднем на 1400 рублей больше, чем в минувшем году.

Эксперт отметил, что пока неизвестно, коснется ли новая индексация всех категорий пенсионеров.

Министерство труда подготовило предложения по дополнительной индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Отмечается, что данная мера позволит снизить показатель бедности. В настоящий момент власти изучают несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

Недавно стало известно, что пенсионерам страны автоматически проиндексируют пенсии на восемь–девять процентов. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Чиновник отметила, что точный размер увеличения выплат на данном этапе обсуждают в профильных комитетах Госдумы.

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