ЕС откажется от введения запрета на перевозку российской нефти своими танкерами

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Евросоюз (ЕС) откажется от введения запрета на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. Об этом в понедельник, 9 мая, пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, на исключении танкерного запрета из шестого пакета санкций настаивала Греция, экономика которой в значительной степени зависит от морских перевозок. Основной же причиной того, что предложение было отклонено, СМИ называет отсутствие единой позиции среди стран «Большой семерки» (G7), передает РИА Новости.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России. По ее словам, в рамках санкций Евросоюз запретит трансляцию трех крупных вещателей на европейской территории и отключит Сбербанк от системы SWIFT.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал количество санкций, введенных в отношении России. По его словам, более 10 тысяч ограничений было введено в отношении России с 2014 года, что стало историческим рекордом.