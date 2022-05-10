Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Больничный корпус загорелся на западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Больничный корпус загорелся на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Можайское ш., 14 Карта всех событий

В терапевтическом корпусе городской клинической больницы № 71 на западе Москвы произошло возгорание, из здания эвакуированы 40 человек. Об этом сообщили в экстренных службах столицы во вторник, 10 мая.

— В терапевтическом корпусе ГКБ № 71 произошел пожар на четвертом этаже. Начата эвакуация, — говорится в сообщении.

На этаже наблюдалось сильное задымление. На место пожара прибыло около 30 пожарных расчетов, вскоре возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет, передает ТАСС.

5 мая стало известно, что на улице Земляной Вал в Москве произошел пожар в выселенном здании. Собеседник «ВМ» сообщил, что на месте инцидента с двух этажей идет открытое горение. Ликвидацией пожара занималось 10 расчетов.

До этого возгорание произошло на крыше одного из домов в жилом комплексе на северо-западе столицы. Пожар произошел на улице Маршала Рыбалко.

Москва Пожары Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте