Больничный корпус загорелся на западе Москвы

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В терапевтическом корпусе городской клинической больницы № 71 на западе Москвы произошло возгорание, из здания эвакуированы 40 человек. Об этом сообщили в экстренных службах столицы во вторник, 10 мая.

— В терапевтическом корпусе ГКБ № 71 произошел пожар на четвертом этаже. Начата эвакуация, — говорится в сообщении.

На этаже наблюдалось сильное задымление. На место пожара прибыло около 30 пожарных расчетов, вскоре возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет, передает ТАСС.

5 мая стало известно, что на улице Земляной Вал в Москве произошел пожар в выселенном здании. Собеседник «ВМ» сообщил, что на месте инцидента с двух этажей идет открытое горение. Ликвидацией пожара занималось 10 расчетов.

До этого возгорание произошло на крыше одного из домов в жилом комплексе на северо-западе столицы. Пожар произошел на улице Маршала Рыбалко.