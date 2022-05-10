Замглавы МИД заявил об отсутствии намерений закрывать посольства европейских стран

Фото: МИД РФ

Российское правительство не собирается намеренно закрывать посольства европейских стран в ответ на вероятные недружественные шаги. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко во вторник, 10 мая.

— Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна, — заявил он.

Грушко также отметил, что не Москва начала «дипломатическую войну» и «кампанию высылок», передает РИА Новости.

21 апреля стало известно, что Россия отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове.