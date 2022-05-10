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Замглавы МИД заявил об отсутствии намерений закрывать посольства европейских стран

Георгий Соланович
В мире
Замглавы МИД заявил об отсутствии намерений закрывать посольства европейских стран
Фото: МИД РФ

Российское правительство не собирается намеренно закрывать посольства европейских стран в ответ на вероятные недружественные шаги. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко во вторник, 10 мая.

— Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна, — заявил он.

Грушко также отметил, что не Москва начала «дипломатическую войну» и «кампанию высылок», передает РИА Новости.

21 апреля стало известно, что Россия отзывает согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге, а также консульства Латвии в Пскове.

18 апреля МИД РФ сообщил о том, что Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. В ведомстве уточнили, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.

До этого стало известно о высылке 45 сотрудников посольства Польши. Дипломаты должны были покинуть территорию России до конца дня 13 апреля. Кроме того, польскому послу выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов персонами нон грата.

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