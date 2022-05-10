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Шествие «Бессмертного полка» в столице можно рассмотреть в деталях на уникальных снимках

Ирина Игнатенко
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Шествие «Бессмертного полка» в столице можно рассмотреть в деталях на уникальных снимках
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Шествие «Бессмертного полка» в столице, которое состоялось 9 мая, удалось запечатлеть на десятках фотопанорам сверхвысокого разрешения. Сделать это удалось при помощи проекта «Армия памяти», представленного лабораторией «Гигарама».

На фотоснимках в деталях можно рассмотреть масштабное праздничное шествие по Красной площади — с первых его минут и до завершения. На снимках отчетливо видны лица практически каждого, кто вышел в этот день с портретами героев.

Подобные фотографии были получены при помощи современных технологий. Все фрагменты будущих панорам снимались одномоментно — для воплощения этой идеи был создан уникальный двухуровневый комплекс из двенадцати фотокамер, работающих синхронно.

Подобный уникальный фотодокумент создается уже в третий раз. Первые два были опубликованы в 2018 и 2019 годах и находятся в открытом доступе.

Таким образом «Армия памяти» становится многолетней открытой онлайн-летописью народной акции, передает Life.ru.

Запуск фейерверков в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице прошел на 36 площадках в каждом из городских округов.

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