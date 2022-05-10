В России выявили 4531 новый случай COVID-19 за сутки

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4531 новый случай заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки в стране от COVID-19 скончался 101 человек, еще 1000 пациентов оказались госпитализированными в медицинские учреждения.

Фото: стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели от коронавирусной инфекции 5014 человек, говорится в сообщении.

Помимо этого, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что на территории России начался новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Новые всплески распространения коронавируса вероятны в стране в мае и июне, первый из них с большой долей вероятности уже затронул крупнейшие города страны, уверен специалист. Он заметил, что эти вспышки не сопоставимы с «дельтой» или «омикроном».

Однако врач-иммунолог Надежда Логина в беседе с «ВМ» заявила, что в России не стоит ожидать масштабных пандемий после появления штаммов «дельта» или «омикрон».

По ее словам, нет официальных данных о том, что «коронавирус воспрял с новой силой», и со дня на день «устроит новую пандемию в России».