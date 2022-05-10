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Московские врачи вылечили еще 280 пациентов от коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили еще 280 пациентов от коронавируса за сутки
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Столичные врачи за минувшие сутки вылечили 280 человек от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие 24 часа в городе выявили 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированными оказались 103 пациента.

Московские врачи вылечили еще 280 пациентов от коронавируса за сутки Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 72 человека, скончались от ковида 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Также стало известно, что за прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4531 новый случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране от COVID-19 скончался 101 человек, еще 1000 пациентов оказались госпитализированными в медицинские учреждения.

Помимо этого, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил о начале нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России. По его словам, новые всплески распространения COVID-19 вероятны в стране в мае и июне, первый из них с большой долей вероятности уже затронул крупнейшие города страны, уверен специалист.

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