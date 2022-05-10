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Экс-депутат Рады Кива: Оппоненты Зеленского предпримут попытку смены власти на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-депутат Рады Кива: Оппоненты Зеленского предпримут попытку смены власти на Украине
Фото: zagittya.com.ua

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива во вторник, 10 мая, заявил, что оппоненты президента Украины Владимира Зеленского могут попытаться сменить власть в стране, сделав его виновным в поражении в Мариуполе.

— После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали, — отметил он.

Кива в своем Telegram-канале добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота.

Помимо этого, экс-депутат Рады считает, что украинский лидер решил отказаться от попыток сохранить в составе страны южные, восточные и центральные регионы. По его словам, Зеленский решил создать «прозападную Украину» на части территории бывшей советской республики.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине.

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