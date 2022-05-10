Синоптик раскрыл, когда в Москву вернется 17-градусное тепло

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какие погодные изменения ожидаются в ближайшие дни в Москве.

— Холодная яма, в которую мы угодили 9 и 10 мая, уходит на восток. Мы попадаем в промежуточный гребень сначала, потом в теплый сектор циклона, который идет со Скандинавии, поэтому у нас начнется повышение температур, — сказал метеоролог.

Он также добавил, что уже 11 мая воздух прогреется до 13–15 градусов. После этого ожидается потепление в 17–19 градусов, передает слова Шувалова RT.

10 мая в МЧС сообщили, что усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Москве. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителей призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

До этого заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в столицу вернутся весна и солнце. По словам эксперта, именно с 11 мая адвекция холодного воздуха с севера, которая наблюдалась в течение последних дней, прекратится, а на смену в столицу начнет поступать теплый воздух с запада.