Губернатор Саратовской области Радаев сообщил об уходе в отставку

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, возглавлявший регион в течение десяти лет, объявил об уходе в отставку.

— Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, чтобы избраться главой региона, — сказал политик.

При этом он выразил благодарность жителям региона за совместную работу и поддержку, а президенту России Владимиру Путину — за доверие. Радаев отметил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы, передает его пресс-служба в Telegram-канале.

10 мая глава Кировской области Игорь Васильев объявил о решении покинуть пост из-за скорого истечения срока полномочий. Кроме того, он добавил, что данное решение поддержал президент России Владимир Путин.

До этого губернатор Томской области Сергей Жвачкин после десяти лет руководства регионом объявил об уходе в отставку. Он выразил благодарность всем жителям региона за поддержку и конструктивную критику его работы.

При этом Жвачкин, говоря о своем будущем, отметил, что покидать Томскую область не собирается, поскольку там живет вся его семья.

При этом СМИ сообщали, что Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое состоялось 27 апреля, мог поднять вопрос проведения выборов в Единый день голосования в 2022 году. По данным источников, прямые губернаторские выборы могут отменить, а регионы перейдут на выборы через заксобрания.