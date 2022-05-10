Ортопед рассказал о самых опасных позах за рабочим столом

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Травматолог-ортопед Марк Иванов объяснил, как нельзя сидеть за рабочим столом.

По его словам, самой популярной позой является «нога на ногу», но так сидеть за столом не рекомендуется.

— Многие физиотерапевты отмечают, что эта поза может привести к болям в спине, шее, изменениям межпозвоночных дисков. Это происходит из-за деформации, которую создают бедра при наложении друг на друга, — сказал специалист.

Сидеть на стуле, наклонившись, и ставить ягодицы и коленные суставы на одну высоту под углом в 90 градусов также опасно для здоровья. Ортопед предупредил, что данная поза нагружает позвоночный столб. Для того чтобы не навредить своему здоровью, Иванов порекомендовал сидеть с прямой спиной, передает ФАН.

До этого стало известно, что боль в суставах встречается при множестве различных недугов. Она может быть последствием падения, травмы или несчастного случая, а также признаком артрита.

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора перечислили основные продукты, которые стоит включить в рацион, так как они могут выступать в качестве природных анальгетиков. В число таких суперпродуктов попали льняное масло и рыбий жир. В них содержится необходимое количество омега-3 жирных кислот, благодаря которым можно уменьшить воспалительные процессы в суставах.

Также в список природных обезболивающих попали семена чиа, кукурузные отруби и чечевица. В этих продуктах содержится большое количество пищевых волокон, которые помогают снять воспаление.