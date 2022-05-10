Съезд с МКАД на Осташковскую улицу полностью перекроют с 12 мая

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в сторону области будет перекрыт с 12 мая. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 26 мая перекроют съезд с Осташковской улицы на МКАД в сторону центра, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что движение на нескольких участках Севастопольского проспекта в период с 20 апреля по 6 июля будет ограничено на круглосуточной основе. Это обусловлено проведением работ по строительству инженерных сетей. Движение перекроют на участке с Севастопольского проспекта от дома 85 до дома 85, строение 1.

Помимо этого, стало известно, что ограничение движения произойдет на разных участках улицы Золоторожский Вал. Движение будет перекрыто в период с 20 апреля по 24 декабря.