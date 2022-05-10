Движение поездов на участке фиолетовой ветки метро восстановили

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Планерная Карта всех событий

Движение поездов на участке фиолетовой ветки метро восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 10 мая.

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

10 мая сообщалось, что интервалы движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии метро временно увеличены из-за человека на путях. При этом не было движения поездов от станции «Планерная» до «Октябрьского Поля». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого стало известно, что на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с человеком на путях. В пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что на северном участке ветки были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.