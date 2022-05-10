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Первый президент Украины Леонид Кравчук умер на 89-м году жизни

Лейла Алиева
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Первый президент Украины Леонид Кравчук умер на 89-м году жизни
Фото: The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland / CC BY-SA 3.0 PL

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в семье покойного во вторник, 10 мая.

— Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни, — передает сообщение РИА Новости.

Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин под Ровно. Политическую карьеру он начал с поста помощника секретаря Черновицкого обкома Компартии Украины.

Депутатом Верховного Совета УСССР он стал в 1980-м. В 1989–1990 годах Кравчук занимал должность заведующего идеологическим отделом и секретаря КПУ.

1 декабря Кравчук стал президентом независимой Украины, набрав 61,6 процента голосов. Уже через неделю он подписал от имени украинского государства Беловежское соглашение о прекращении существования СССР вместе с президентом России Борисом Ельциным и главой Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем.

За время работы на посту президента Кравчук подписал закон об исключении упоминаний СССР из Конституции Украины, Хельсинский заключительный акт о безопасности и сотрудничестве в Европе, Массандровские соглашение о размещенных на Украине ядерном оружии и Черноморском флоте.

14 января 1994 года он согласился подписать Трехсторннее заявление президентов Украины, России и США о немедленном вывозе всего ядерного оружия в Россию, который завершился 1 июня 1996 года. При этом оно документально не фиксировало гарантий безопасности и финансовых компенсаций Украине.

Кравчук проиграл Леониду Кучме досрочные выборы главы государства в 1994 году. В 1994–1998 годах был депутатом Верховной рады второго созыва, а в 1998–2006 годах — депутат Рады III и IV созыва.

С 1998 года являлся членом Социал-демократической партии Украины (объединенной). При этом в 2006-м Кравчук сообщил о намерении выйти из руководящих органов фракции, чтобы заняться общественно-политической деятельностью «в более свободном режиме».

В 2011 году возглавил Конституционную ассамблею по подготовке проекта новой Конституции Украины. С 2015 года занимал пост председателя общественной организации «Движение за Украину в НАТО».

С 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 года Кравчук занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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