Бывший помощник генсека ООН заявил о провале антироссийских санкций

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Западным странам не удалось склонить большинство государств мира к введению антироссийских санкций из-за спецоперации РФ на Украине, заявил экс-помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек во вторник, 10 мая.

Дипломат подчеркнул, что некоторые большие мировые страны из Азии, Южной Америки, Южной Африки и Ближнего Востока отказались поддерживать требования Соединенных Штатов и их партнеров об ограничительных мерах против России.

— Попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились, — заметил Шпонек.

По его словам, за всю историю современного мира санкции никогда не приводили к урегулированию конфликтов, а их жертвами становились не те люди, против которых они вводились, пишет газета «Известия».

Он назвал происходящее «санкционным пинг-понгом», который разыгрывается в настоящее время до абсурда, несмотря на риск серьезных последствий. Дипломат призвал стороны как можно скорее начать переговоры за круглым столом.

Накануне стало известно, что запрет на транспортировку нефти из России больше не входит в шестой пакет санкций ЕС.