Москвичам назвали участки дорог с затруднениями движения 11 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 11 мая, основные затруднения движения транспорта в Москве ожидаются в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение будет местами затруднено, в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом. Так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

До этого сообщалось, что движение на нескольких участках Севастопольского проспекта в период с 20 апреля по 6 июля будет ограничено на круглосуточной основе. Это обусловлено проведением работ по строительству инженерных сетей. Движение перекроют на участке с Севастопольского проспекта от дома 85 до дома 85, строение 1.

Кроме того, стало известно, что ограничение движения произойдет на разных участках улицы Золоторожский Вал. Так, движение будет перекрыто в период с 20 апреля по 24 декабря 2022 года в связи с проведением строительных работ.