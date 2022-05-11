Первый велофестиваль пройдет в Москве 21 мая

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Первый в этом году городской велосипедный праздник — Московский весенний велофестиваль — пройдет в столице 21 мая. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы столицы.

— Программа Весеннего велофестиваля состоит из двух частей. Первая — гонка для спортсменов-любителей. Велосипедистам будет представлено на выбор несколько протяженностей маршрута — велозаезд до 47 км и групповая велогонка до 109 километров. <...> Вторая часть — весенняя велопрогулка по перекрытому Садовому кольцу, — говорится в сообщении.

Сбор участников назначен на 12:00 на Проспекте Сахарова, колонна стартует в 13:00. Участников мероприятия ждут различные конкурсы и розыгрыши с призами. Кроме того, для гостей организуют интерактивные зоны, фуд-корт и фотозоны.

Участие в велофестивале бесплатное. Стартовать в заезде может любой предварительно зарегистрировавшийся желающий старше 14 лет.

До этого в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в 2022 году в столице запланировано четыре велофестиваля.