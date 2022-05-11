Лавров: ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования ситуации на Украине

Фото: МИД РФ

Генсек ООН упустил возможность урегулировать ситуацию на Украине мирным путем. Такое заявление в среду, 11 мая, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустил возможность добиться политического урегулирования, когда долгие семь лет они никак не реагировали на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности № 2202, — цитирует РИА Новости слова Лаврова по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Не так давно бывший помощник генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что у стран Запада не получилось заставить большинство мировых государств ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Об этом он рассказал во вторник, 10 мая. Дипломат отдельно подчеркнул, что некоторые большие страны Азии, Южной Америки, Южной Африки и Ближнего Востока не стали поддерживать требования Соединенных Штатов и их партнеров об ограничительных мерах против Российской Федерации.