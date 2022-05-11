Адвокат оценил вероятность того, что Пугачеву лишат пенсии в России

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Адвокат Александр Островский прокомментировал предложение художника Никаса Сафронова отобрать пенсию у певицы Аллы Пугачевой.

— Отобрать пенсию обычную у нее никто не может. Она получает доплату за звание народной артистки. Вот если лишат ее звания, то эту доплату она перестанет получать. Но Никас просто сотрясает воздух, — сказал юрист.

Отъезд Примадонны и ее мужа Максима Галкина в Израиль вызвал общественный резонанс. В числе высказавшихся на эту тему оказался и Сафронов. По словам художника, народная артистка СССР заработала себе на безбедную старость и не нуждается в пенсии от государства, пишет Day.ru.

До этого бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров подверг жесткой критике журналистку Маргариту Симоньян за слова в адрес телеведущего Максима Галкина. Он заметил, что журналистка ведет себя, как «похабная бабка». Он также задался вопросом, как дети Галкина и Пугачевой будут смотреть на Симоньян после ее слов об их отце.

Недавно стало известно, что Галкин уехал вместе с Пугачевой и детьми в Израиль и оттуда делится своим видением текущей ситуации в мире. По словам Симоньян, всем известно, что Галкин женился на Пугачевой ради карьеры и денег. Журналистка также заявила, что Галкин имеет нетрадиционную ориентацию и об этом якобы знают все.