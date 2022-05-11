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Собянин открыл павильон «Здоровая Москва» в парке «Ходынское поле»

Араз Салехов
Город
Собянин открыл павильон «Здоровая Москва» в парке «Ходынское поле»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 мая, объявил об открытии павильона «Здоровая Москва» в парке «Ходынское поле».

Павильон «Здоровая Москва» в парке «Ходынское поле» может на ежедневной основе принимать до 150 пациентов. В павильоне открыты 12 кабинетов: три кабинета доврачебного осмотра, два процедурных кабинета, три кабинета врача-терапевта, кабинет УЗИ и кабинет врача-психотерапевта.

Для проведения обследований установлено 70 единиц современного оборудования, включая аппарат УЗИ, электрокардиографы, биоимпедансметры, спирометры и другое. При этом абсолютно все павильоны «Здоровая Москва» работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В тот же день глава города сообщил об открытии 46 летних павильонов «Здоровая Москва». По его словам, каждый желающий в течение часа может пройти бесплатное обследование в павильонах, однако особое внимание в этом году будет уделено диспансеризации переболевших коронавирусной инфекцией граждан.

Заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Андрей Старшинин рассказал, что результаты анализов, которые граждане сдавали в павильонах «Здоровая Москва», можно будет посмотреть сразу в электронной медкарте.

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