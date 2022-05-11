Фото: Москва 24

Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Отделение банка ВТБ эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом стало известно в среду, 11 мая.

По данным СМИ, отделение банка ВТБ у станции метро «Курская» оцеплено, а сотрудники и клиенты эвакуированы. По предварительным данным, какой-то мужчина оставил сумку рядом с входом в здание и уехал. Лицо неизвестного было скрыто за капюшоном.

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«Москва 24» цитирует очевидцев, согласно которым мужчина являлся курьером, а сумка висит там целые сутки.

Позже выяснилось, что в сумке были только шорты, телефон, провод от зарядки и пакеты.

Накануне вечером, 10 мая, постояльцев отеля Holiday Inn в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва.