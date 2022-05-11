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Собянин поздравил столичных медсестер с наступающим профессиональным праздником

Араз Салехов
Город
Собянин поздравил столичных медсестер с наступающим профессиональным праздником
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 мая, во время своего пребывания в одном из павильонов «Здоровая Москва» поздравил медсестер города с наступающим профессиональным праздником.

— В московских больницах и поликлиниках работают больше 50 тысяч медсестер. Вы окружаете пациентов заботой и вниманием, поддерживаете добрым словом. Спасибо вам за нелёгкий и такой важный труд! Будьте здоровы, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в этот жен день мэр сообщил об открытии 46 летних павильонов «Здоровая Москва». По его словам, каждый желающий в течение часа может пройти бесплатное обследование в павильонах, однако особое внимание в этом году будет уделено диспансеризации переболевших коронавирусом граждан.

Заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Андрей Старшинин рассказал, что все павильоны находятся в едином цифровом контуре и подключены к единой цифровой платформе московского здравоохранения, поэтому результаты анализов можно будет посмотреть сразу в электронной медкарте.

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