Послы США и Польши покинули здание МИД России

Фото: МИД РФ

Послы США и Польши в Москве Джон Салливан и Кшиштоф Краевский покинули здание МИД России. Об этом стало известно в среду, 11 мая.

Уточняется, что оба дипломата пробыли в здании министерства не более 20 минут. При этом о цели своего визита Салливан предоставлять комментарий отказался, передает РИА Новости.

Польского посла Краевского вызвали в МИД из-за нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Ему сообщили, что российская сторона требует от Польши официальных извинений за произошедшее. Кроме того, в МИД потребовали обеспечить безопасность посла и всех российских дипломатов на территории Польши.

9 мая стало известно о нападении на российского посла в Варшаве. Толпа скандировала «Фашисты!» и не позволила Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Сотрудники полиции прибыли через несколько минут и помогли дипломату дойти до машины.

До этого Салливан назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «ядерным шантажом» и напомнил, что в интересах снижения напряженности между странами Штаты сначала отложили, а затем и вовсе отменили испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.