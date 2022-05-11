Кардиолог назвала самый вредный продукт в рационе

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Отказ от сливочного масла в пользу более «легких» аналогов при повышенном холестерине может только усугубить здоровье. Об этом сообщила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Есть такое мнение, что при повышенном холестерине лучше заменять сливочное масло на спреды, так как у них меньше жирность. Но, по словам врача, лучше съесть небольшой кусочек хорошего сливочного масла.

— Спреды - по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Категорическое нет продукту, вообще исключите его из своего рациона раз и навсегда, — подчеркнула она.

Врач также посоветовала не покупать полуфабрикаты, для производства которых используются спреды.

Отмечается, что в сливочном масле есть витамины А и D, которые легче усваиваются, если попадают в пищеварительный тракт вместе с жирами, передает «Царьград».

Ранее кардиологи назвали способы быстро снизить уровень холестерина. По словам специалистов, проблем с сердцем помогут избежать две простые вещи: здоровое питание и спортивные нагрузки