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Рябков обсудил с послом США Салливаном часть двусторонних вопросов

Евгений Белоусов
В мире
Рябков обсудил с послом США Салливаном часть двусторонних вопросов
Фото: МИД РФ

Посол США в Москве Джон Салливан обсудил двусторонние вопросы в ходе встречи с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в среду, 11 мая.

— Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, — отмечается на сайте МИД.

До этого сообщалось, что посол Салливан пробыл в здании МИД менее 20 минут. Министерство он покинул вместе с польским послом Кшиштофом Краевским.

Краевского вызвали в МИД из-за нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева. Ему сообщили, что российская сторона требует от Польши официальных извинений за произошедшее. Кроме того, в МИД потребовали обеспечить безопасность посла и всех российских дипломатов на территории Польши.

29 апреля Салливан назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «ядерным шантажом» и напомнил, что в интересах снижения напряженности между странами Штаты сначала отложили, а затем и вовсе отменили испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты. Посол также отметил, что США воздержатся от действий в ядерной сфере, которые можно счесть провокационными.

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